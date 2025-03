Hugo Luiz dialoga com Casagrande sobre infraestrutura e saúde; veja

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz (PP), acompanhado do vice-prefeito Cleber Bianchi, se reuniu na última semana com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), para discutir a viabilização de novos investimentos em saúde e infraestrutura para o município.

Beneficio para a população

O encontro, que também contou com a presença do deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), teve como foco a busca por melhorias que beneficiem a população local.

Após o encontro, Hugo Luiz expressou otimismo e ressaltou a boa recepção do governador às demandas apresentadas. “O apoio do governo do Estado é crucial para que possamos avançar com obras e serviços que refletem diretamente na qualidade de vida dos nossos cidadãos. Saímos confiantes de que em breve teremos boas notícias para Alfredo Chaves”, destacou o prefeito.

Valorização

Como símbolo de valorização das tradições locais, durante a reunião, o governador Casagrande foi presenteado com produtos artesanais de Alfredo Chaves, além de um boné com a estampa do município.

