Parto Livre: Santa Casa de Guaçuí pode ter desrespeitado lei estadual

Após denúncia de suposta negligência, a Santa Casa de Guaçuí pode ser responsabilizada por descumprir a Lei do Parto Livre (Lei 12.194), criada pelo deputado estadual Wellington Callegari (PL). A medida trata dos direitos da gestante durante o parto.

“Segundo a mãe houve negligência. Será mais um caso de desrespeito à Lei 12.194 (Lei do Parto Livre)? Se for, o hospital precisa ser devidamente responsabilizado. Minha assessoria já está em contato com a família e em breve estarei em visita técnica a Santa Casa de Guaçuí, hospital que inclusive recebeu emendas minhas”, escreveu o parlamentar por meio da sua rede social.

Callegari se manifestou a respeito do assunto, nesta terça-feira (4), após publicação da matéria “Recém-nascido morre e mãe denuncia negligência na Santa Casa de Guaçuí”, que destaca os momentos de desespero e angústia de uma paciente.

De acordo com a mãe do recém-nascido, a Diefane Alves, o atendimento inadequado e a demora na decisão sobre o tipo de parto foram determinantes para a perda da criança.

“Não podemos admitir parto forçado ou violência obstétrica. Meu compromisso é acabar com essa praga em nosso estado até o fim do meu mandato em 2027”, ressalta o deputado.