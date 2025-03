Ibatiba adere ao Projeto MOVIMENTE com foco em exercícios terapêuticos

A Prefeitura Municipal de Ibatiba, por meio da Secretaria de Saúde, lançou o projeto MOVIMENTE, uma iniciativa voltada à promoção da saúde e ao cuidado com pessoas que convivem com dores crônicas. Idealizado pela fisioterapeuta Márjorie Verner, o programa oferece exercícios terapêuticos personalizados com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos participantes.

Os encontros acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 8h, na Tenda do CRAS. A proposta é proporcionar mais bem-estar, autonomia e saúde integral, promovendo benefícios tanto físicos quanto mentais.

Interessados em participar devem procurar o Setor Municipal de Fisioterapia para realizar a inscrição. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e o bem-estar da população.