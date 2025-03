Ibitirama inicia 11ª etapa do programa Mais Pecuária Brasil

O município de Ibitirama deu início à 11ª etapa do programa Mais Pecuária Brasil, alcançando um marco significativo no fortalecimento da agropecuária local. Com mais de 100 novos protocolos de inseminação artificial implementados, a iniciativa já beneficiou cerca de 1.000 animais, impulsionando o melhoramento genético e promovendo inovação tecnológica para os produtores rurais.

O programa, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura e a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), tem sido fundamental para o aumento da produtividade e o desenvolvimento sustentável no campo.

Com essa nova fase, Ibitirama se consolida como referência no setor pecuário, garantindo mais qualidade e oportunidades para os produtores. A iniciativa segue transformando a realidade dos pecuaristas e ampliando as perspectivas para a economia rural da região.