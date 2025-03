Ibitirama: Palestra reforça protagonismo feminino no turismo

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o auditório do CREAS de Ibitirama foi palco, nesta quinta-feira (19), de um evento especial voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino. A consultora do Sebrae, Karlla Coutinho, conduziu a palestra “Protagonismo Feminino: Transformando o Turismo com Novos Negócios”, destacando a atuação das mulheres como agentes de transformação no setor turístico.

O encontro reuniu empreendedoras locais, servidoras públicas e representantes de instituições como Sebrae, Senar e Sicoob, criando um ambiente de diálogo e troca de experiências voltado à valorização da mulher no mercado de trabalho.

Durante a palestra, Karlla abordou estratégias de inovação, liderança e a importância da capacitação contínua para impulsionar negócios liderados por mulheres, especialmente no segmento do turismo, que tem grande potencial de crescimento regional.

A iniciativa reforça o compromisso das instituições envolvidas com a promoção da equidade de gênero e com o incentivo à presença feminina em posições de liderança, contribuindo para um cenário mais inclusivo e dinâmico no empreendedorismo local.