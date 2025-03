Ibitirama participa do 4º Fórum Regional do Dia Mundial da Água

A equipe de Vigilância em Saúde de Ibitirama, ao lado dos agentes de endemias, representou o município no 4º Fórum Regional do Dia Mundial da Água, realizado em São José do Calçado. O evento reuniu profissionais da saúde, meio ambiente e gestão pública para debater questões essenciais sobre a preservação e o uso responsável da água.

Durante o fórum, foram discutidos temas como a qualidade da água para consumo humano, o monitoramento de doenças diarreicas agudas e os impactos das mudanças climáticas na oferta de água potável. Experiências bem-sucedidas de gestão hídrica e estratégias para enfrentamento de desastres naturais também foram compartilhadas entre os participantes.

A presença de Ibitirama reforça o compromisso do município com a segurança hídrica, a saúde pública e o desenvolvimento sustentável da região, promovendo ações integradas em defesa da vida e do meio ambiente.