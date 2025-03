Manifestantes invadem Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha foi invadida por dezenas de manifestantes nesta terça-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar (PM) o fato ocorreu pela manhã. “Aproximadamente 70 pessoas manifestavam na parte externa da sede devido a uma reintegração de posse em Jabaeté. A guarnição esteve no local e deu apoio à Guarda Municipal, que ficou responsável pelo registro da ocorrência”, afirma a PM por meio de nota.

Já a Polícia Civil (PC), informa que a ocorrência foi entregue pela Guarda Municipal e está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vila Velha. “Somente após a conclusão das oitivas da ocorrência teremos informações sobre o procedimento que será adotado pelo delegado da Central de Teleflagrante”, disse a PC.

Leia também: PM lança ‘Operação Tolerância Zero’ contra motos barulhentas em Mimoso

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui