Idoso é vítima de tentativa de latrocínio em Vila Velha

Um homem de 67 anos sofreu uma tentativa de latrocínio no bairro Jardim Guadalajara, em Vila Velha, na última quinta-feira (6).

A vítima contou aos militares que tinha acabado de sacar uma quantia em um caixa eletrônico e se dirigia ao trabalho da filha. Nesse momento, foi abordada por um indivíduo armado.

O idoso informou que o suspeito anunciou o assalto e exigiu que ele entregasse todo o dinheiro que tinha. A vítima contou que pediu calma ao suspeito, mas ele efetuou um disparo que passou próximo à sua perna. Em seguida, o idoso avançou contra o suspeito, que recuou. A vítima, então, buscou abrigo atrás de um veículo, momento em que o indivíduo disparou novamente, atingindo o capô do carro.

Suspeito preso poucas horas depois

Os militares realizaram buscas e localizaram, no bairro Brisamar, um veículo com as mesmas características do utilizado pelo suspeito.

Ao perceber a presença policial, o condutor tentou fugir, mas os agentes o abordaram. No veículo, eles encontraram dois indivíduos, de 27 e 42 anos, além de um pino com uma pedra de crack.

Durante a abordagem, os militares chamaram a vítima, que identificou o suspeito dos disparos. Na busca veicular, eles localizaram um revólver calibre .38, com quatro munições intactas e duas cápsulas deflagradas.

Os policiais verificaram que a placa do carro pertencia a outro veículo, registrado em Venda Nova do Imigrante. Ao conferir a documentação original do automóvel abordado, constataram que ele tinha restrição de furto/roubo. Diante disso, acionaram o guincho para recolher o veículo.

Em seguida, conduziram os suspeitos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

