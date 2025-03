Iema amplia frota em mais 12 novos veículos

O Governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), investiu R$1.686.000,00 na aquisição de 12 novos veículos para reforçar as atividades de fiscalização e proteção ambiental. Os automóveis, do tipo picape, serão utilizados em diversas frentes de trabalho nas Unidades de Conservação.

Os veículos são zero quilômetro, possuem cabine dupla com quatro portas, tração 4×2 e são na cor branca. Eles serão destinados às unidades de conservação, contribuindo para a proteção do meio ambiente e a execução de atividades correlacionadas. Além disso, serão utilizados em atividades para a proteção do meio ambiente, como vistorias, fiscalização e educação ambiental.

Para o diretor-presidente do Iema, Mário Louzada, a aquisição dos novos veículos representa um avanço significativo na atuação do Instituto. “O Governo do Estado, através da Seama, tem investido muito no Iema. Com essa nova frota, conseguiremos ampliar nossas ações de fiscalização e educação ambiental, garantindo mais eficiência e agilidade”, destacou.

