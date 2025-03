Ifes abre inscrições para curso de Assistente Administrativo

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Cachoeiro de Itapemirim, abriu inscrições para o Curso de Formação Inicial Continuada (FIC) “Assistente Administrativo”, que é vinculado ao programa Mulheres Mil, da Setec/MEC.

O programa busca promover a formação profissional articulado com o aumento da escolaridade de mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ou seja, mulheres acima de 18 anos são o público alvo do instituto para formação neste curso.

O curso conta com 30 vagas, na modalidade presencial, com uma carga horária de 160 horas. Sobretudo, as aulas são de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, com o início marcado para o dia 9 de abril (quinta-feira).

O período de inscrições vai do dia 25 de março até às 18h do dia 3 de abril. Já a seleção das candidatas, com inscrição homologada, será por meio de sorteio. Em caso de dúvidas ou para realizar a inscrição, a candidata deve acessar o edital no site: cachoeiro.ifes.edu.br.

Pré-requisitos

Possuir no mínimo ensino fundamental completo

Ser inscrito no CadÚnico ou apresentar comprovação que não apresenta atualmente nenhum vínculo empregatício

