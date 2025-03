Oportunidade! Padaria está com vagas de emprego em Cachoeiro

Está precisando trabalhar? A Top Padaria, que já conta com quase 30 anos no mercado, está com diversas vagas de emprego abertas em Cachoeiro de Itapemirim.

Com três unidades no munícipio, a padaria está com vagas de emprego disponíveis em seis diferentes funções, sendo elas: vigia, caixa, repositor, motorista, atendente e auxiliar de limpeza.

Entre os benefícios ofertados pela empresa estão: plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-transporte e desenvolvimento profissional.

Os interessados nas vagas ofertadas devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 99991-9400 ou para o e-mail [email protected].

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.

