Importação de arroz cresce, preço cai e pressiona mercado interno

Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) analisados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) revelam um aumento significativo nas importações brasileiras de arroz em fevereiro. O volume importado atingiu 141,27 mil toneladas em equivalente casca, o maior patamar em oito meses.

Esse volume representa um aumento de 28,47% em relação a janeiro de 2025 e de 4,47% em comparação com o mesmo período de 2024. Ao mesmo tempo, o preço médio de importação registrou o menor valor em dois anos, atingindo US$ 326,04 por tonelada.

