Importante rodovia em Cachoeiro será interditada na próxima semana

A ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, será interditada nos dias 2 e 4 de abril, a partir das 15h. A interdição será realizada para a detonação de rochas, como parte das obras de duplicação e recuperação da rodovia. O bloqueio terá duração de 45 minutos.

O trecho afetado liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101. A segurança dos motoristas será priorizada durante o processo. A informação foi fornecida pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Condutores são orientados a evitar o trecho durante o bloqueio e buscar rotas alternativas para minimizar transtornos.

