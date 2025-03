Impressionante! Confira o resgate das vítimas do trágico acidente na BR 262

Uma colisão entre um ônibus de turismo e um carro de passeio deixou pelo menos oito pessoas feridas na BR 262, em Domingos Martins, região Serrana do Estado, na manhã deste sábado (1º). O acidente envolveu um ônibus modelo, com 51 passageiros a bordo, que seguia em direção à Grande Vitória, e um Renault Clio, com cinco ocupantes, que viajava no sentido Minas Gerais.

Ultrapassagem proibida

De acordo com relatos de testemunhas, o veículo de passeio teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal com o ônibus. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência.

Após análise inicial da cena e gerenciamento de riscos, a rodovia foi totalmente interditada pela PRF para garantir a segurança e facilitar o trabalho das equipes de socorro.

As cinco vítimas que estavam no Renault Clio não ficaram presas às ferragens e foram socorridas pelas equipes da 2ª Companhia do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros e do SAMU. O motorista do carro, foi encaminhado para o Hospital Dr. Arthur Gerhardt (HMAG), em Domingos Martins. Outras duas ocupantes, foram levadas pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Dois ocupantes do carro recusaram atendimento médico.

Susto

No ônibus, três passageiros ficaram feridos. O motorista, sofreu dores na perna direita e precisou ser retirado do veículo com o auxílio de uma escada utilizada como trilho. Ele foi levado ao Hospital Dr. Arthur Gerhardt. No segundo pavimento do ônibus, duas passageiras, também sofreram escoriações e edemas e receberam atendimento no mesmo hospital.

A Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a redobrar a atenção ao trafegar pela BR 262, especialmente em trechos de serra, onde as condições da pista podem favorecer acidentes.

