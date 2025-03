Inacreditável! Pitbull dispara arma e tutor fica ferido

Na madrugada da última segunda-feira (10), em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos, o cachorro de um homem, um pitbull de um ano chamado Oreo, acidentalmente disparou uma arma e atingiu seu tutor.

De acordo com a AFP, o tutor dormia ao lado da esposa quando o incidente ocorreu. De acordo com o relatório policial, Oreo pulou na cama onde havia uma arma carregada; sua pata ficou presa na trava do gatilho, resultando no disparo que atingiu de raspão a coxa esquerda do homem.

Felizmente, o ferimento foi superficial, e o tutor não sofreu danos graves. As autoridades registraram o incidente como um “ferimento acidental”. Casos semelhantes já aconteceram nos Estados Unidos: há dois anos, no Kansas, um pastor alemão acionou acidentalmente uma arma e matou um homem de 30 anos; em 2018, em Iowa, um cachorro mestiço de labrador com pitbull baleou na perna seu tutor, um homem de 51 anos.

Este incidente ressalta a importância de armazenar armas de fogo de maneira segura, especialmente em lares com animais de estimação ou crianças.