Indústria de calçados está com oportunidade em Cachoeiro; veja

Está precisando de emprego? A Fort Plus, indústria de calçados de segurança, está com oportunidade de emprego disponível em Cachoeiro de Itapemirim.

A oportunidade é para o preenchimento do cargo de representante comercial e, o único requisito exigido pela empresa é ter experiência em vendas externas. A indústria fica localizada na Avenida Mauro Miranda Madureira, número 1772, no bairro Central Parque, em Cachoeiro.

Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 99936-0860 ou para o e-mail [email protected].

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.

