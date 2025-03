Influencer capixaba atropela duas crianças e um adulto em Vila Velha

Uma digital influencer, com 100 mil seguidores, foi presa após atropelar um adulto e três crianças no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, no último domingo (30).

A influencer contou à Polícia Militar que trafegava na região quando acabou colidindo com uma motocicleta. Devido à batida, ela perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e atingiu três pessoas que estavam em um parquinho: uma mulher de 20 anos e duas meninas de dois e cinco anos.

A mulher e a criança de dois anos receberam atendimento médico no local pelo Samu e foram liberadas. Já a vítima de cinco anos teve escoriações no pé esquerdo e foi socorrida por uma ambulância do Samu ao Himaba, em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar, durante a abordagem da condutora, foram percebidos odores de maconha no interior do veículo. Ao ser questionada se havia feito uso de entorpecentes, ela afirmou que usou maconha momentos antes de assumir a direção.

Após revista no interior do carro, foi encontrada uma bucha de maconha. A condutora fez o teste do etilômetro, que deu negativo para o uso de álcool. No entanto, ela se recusou a realizar o exame clínico para detecção de substâncias psicoativas, embora apresentasse olhos vermelhos.

Após consulta, foi verificado que ela não possuía Carteira Nacional de Habilitação. O condutor da motocicleta envolvida realizou o teste do etilômetro, que também deu negativo.

A Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha e autuada em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (duas vezes), por dano ao patrimônio e por injúria. Ela foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Leia também: GCM de Anchieta prende suspeito e recupera material roubado