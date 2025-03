GCM de Anchieta prende suspeito e recupera material roubado

A Guarda Civil Municipal de Anchieta prendeu o suspeito e recuperou 29 peças de roupas que haviam sido roubadas na madrugada do último sábado (29).

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, a base da Guarda Municipal recebeu a denúncia sobre arrombamento e furto na loja às 23h59 de sexta-feira (28).

“As equipes foram acionadas e localizaram o suspeito na Rua Feliciano Garcia, com 29 peças de roupa”, contou.

Nogueira disse que o material foi reconhecido por uma funcionária da loja que compareceu ao local, seguida pelo proprietário. “O suspeito foi conduzido sem lesões à Delegacia de Guarapari, acompanhado pela vítima e pela testemunha, para registro da ocorrência”, completou.

