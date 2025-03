Inmet emite alertas de tempestade para o Sul neste domingo de carnaval

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (2), dois alertas de tempestade para municípios do Rio Grande do Sul e da região sul de Santa Catarina. Os avisos, classificados como de perigo potencial, valem para o período da tarde até a noite.

De acordo com o Inmet, a previsão indica chuvas com volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros ao longo do dia. Há ainda possibilidade de ventos intensos e queda de granizo. Apesar da condição climática adversa, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos é considerado baixo.

O instituto também reforça recomendações de segurança. Em caso de rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo sob árvores devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Outra recomendação é não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, que podem ser danificadas pela força do vento.

Mais informações e atualizações podem ser consultadas no site oficial do Inmet.

