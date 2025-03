Confira a previsão do tempo no Espírito Santo para este domingo (2)

Neste domingo de carnaval (2), a previsão é de chuvas rápidas na madrugada e manhã na Grande Vitória, na região Nordeste e pelo Litoral Sul, com tempo aberto nos demais períodos.

De acordo com o Incaper, ao longo do dia, há previsão de chuvas esparsas nas demais áreas do Norte capixaba e parte da região Serrana. Poucas nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva. O vento sopra com intensidade moderada entre o Litoral Sul e a Grande Vitória.

Confira a previsão por região:

Grande Vitória: previsão de chuva rápida na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 32 °C.

Região Sul: previsão de chuva rápida na madrugada e manhã pelo litoral, com tempo aberto nos demais períodos. Poucas nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 37 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Região Serrana: previsão de chuva rápida na madrugada e manhã no trecho próximo à região metropolitana, com tempo aberto nos demais períodos. Poucas nuvens nas demais áreas, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Região Norte: variação de nuvens e previsão de chuvas esparsas ao longo do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C.

Região Noroeste: variação de nuvens e previsão de chuvas esparsas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Região Nordeste: previsão de chuva rápida na madrugada e manhã, com tempo aberto nos demais períodos. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.

