Inscrições abertas para o 1º Cine Marapé

O Festival de Cinema Ambiental de Atílio Vivacqua está com inscrições abertas, até o dia 31 de março.

Desse modo, o evento tem o objetivo de encontrar obras audiovisuais no formato de curta metragem, de até 15 minutos, que apresentem nas narrativas o meio ambiente como protagonista.

Nesse sentido, o Festival deseja reunir filmes que abordem a proteção integral ao meio ambiente em todas as instâncias e práticas. Assim, os filmes inscritos serão selecionados por uma equipe de curadores locais que fará a seleção das obras audiovisuais para concorrerem às Mostras.

Desse modo, a proposta visa utilizar o cinema como instrumento articulador e interdisciplinar junto às escolas e à comunidade. Dessa forma, o objetivo é gerar sensibilização e o fortalecimento de vínculos junto ao Monumento Natural Serra das Torres (Monast).

Por outro lado, além das exibições dos curtas, o projeto terá na programação a execução cinema itinerante nas comunidades, oficinas nas escolas da rede municipal, palestras, “bicicletaço” ecológico, debates com crianças e plantio de 40 árvores da espécie ipê amarelo.

Os filmes selecionados deverão ser enviados em formato digital, FULL HD, MP4, para o e-mail [email protected] sem prazo para download. A obra selecionada não será aceita em plataforma com prazo para download.

O Cine Marapé terá três Mostras Competitivas:

Os interessados podem obter mais informações pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (28) 99994-1609.

O 1º Cine Marapé é uma realização do município de Atílio Vivacqua, a Instância de Governança Regional do Turismo Região Sul Capixaba dos Vales e Café, a Política Nacional Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, o Ministério da Cultura e o Governo Federal.

Leia também: Cachoeiro terá sessão gratuita de filme sobre mestra quilombola

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui