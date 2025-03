Cachoeiro terá sessão gratuita de filme sobre mestra quilombola

A Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, se reunirá no sábado (22) para celebrar o lançamento do curta-metragem “Laurinda”. A obra homenageia a quilombola e uma das mais antigas mestras do Caxambu Santa Cruz. O lançamento aberto e gratuito acontecerá próximo ao campo de futebol.

Maria Laurinda Adão tem 81 anos. Era criança quando precisou trabalhar para sustentar a casa após o adoecimento do pai. Aprendeu com a avó os saberes das antigas parteiras antes de percorrer diferentes lugarejos para ajudar mães no parto. Também esteve presente nas partidas dos moradores por causa do trabalho como coveira no cemitério local. Herdou dos pais a autoconfiança, a estima pelos livros e a casa de santo aberta à comunidade. Acompanhava os pais e os tios nas rodas de caxambu que aprendeu a saudar e a preservar. O envolvimento com a cultura ancestral, a atuação em movimentos sociais, em especial, na luta das mulheres camponesas, a levaram para outros lugares para contar e compartilhar suas vivências. Alegre, vigorosa e comunicativa, Laurinda guarda plena memória e ama contar as histórias.

Disponível também online

No curta-metragem, com direção de Beatriz Lindenberg e fotografia de Gustavo Louzada, a quilombola relata momentos da sua trajetória de vida, o trabalho de parteira, os serviços de coveira, a volta para sala de aula, a viagem à África, a relação com a terra e com a fé e a compreensão sobre o ciclo de vida. Após o lançamento presencial no sábado para a comunidade, o Instituto Marlin Azul disponibilizará, no domingo (23), acesso online ao curta “Laurinda”. A partir desta data, o público também poderá conferir online a obra “Ninguém Canta Igual Eu Canto”, feito na primeira edição do Cine Quilombola, também na Comunidade de Monte Alegre. Basta acessar https://institutomarlinazul.org.br/cinequilombola/.

A finalização do curta-metragem foi viabilizada através do edital nº 14/2022 de Seleção de Projetos de Produção Audiovisual no Espírito Santo. A realização é do Instituto Marlin Azul com recursos do Funcultura através da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo (Secult-ES). A iniciativa conta com o apoio da Coordenação Estadual Quilombola do ES Zacimba Gaba, da Confederação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e da Comunidade Quilombola de Monte Alegre.

O Instituto Marlin Azul

O Instituto Marlin Azul é uma associação sem fins lucrativos criada em 1999 cuja finalidade é promover ações direcionadas à cultura, à arte e à educação, democratizando o acesso à produção e fruição de bens culturais. Em 25 anos de atividade, a instituição vem desenvolvendo diversos projetos sociais, culturais e audiovisuais voltados para diferentes públicos do Espírito Santo e do Brasil. Além do Cine Quilombola, a instituição realiza ações como o Revelando os Brasis, Projeto Animação, Curta Vitória a Minas, Griôs de Goiabeiras, Memória do Barro, Cinema de Griô e o Cine Animazul. Para conhecer os projetos, acesse institutomarlinazul.org.br.

Informações:

Lançamento do curta-metragem

Laurinda (15’ – 2025 – Espírito Santo) – Direção: Beatriz Lindenberg – Entrada Gratuita

Data: 22/03/25 (sábado)

Horário: 19h

Local: Campo de Futebol da Comunidade Quilombola de Monte Alegre – Cachoeiro de Itapemirim – Espírito Santo.

Sinopse: Parteira e coveira desde os 12 anos, trabalhadora rural e estudante, Maria Laurinda é também benzedeira, mãe de santo e mestra do Caxambu Santa Cruz; uma verdadeira rainha da Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

