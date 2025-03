INSS vai revisar benefícios de mais de 15 mil capixabas; entenda mais

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que vai realizar uma nova revisão no pagamento dos beneficiários ainda neste semestre.

Mais de 15 mil capixabas que recebem beneficíos por incapacidade e pensões vão passar pela revisão. No Brasil, a revisão deve atingir cerca de 802 beneficiários.

Os convocados podem receber algum tipo de aviso através dos canais oficiais da Previdência Social, como aplicativo e site do Meu INSS, também pela central de atendimento no 135.

