Instituto Sustentabilidade Brasil e Abraps lançam núcleo no ES

A Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps) acaba de ganhar um núcleo no Espírito Santo, fruto de uma parceria estratégica com o Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB).

O lançamento oficial será durante a conferência Sustentabilidade Brasil, que ocorrerá entre os dias 11 e 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória (ES), e reunirá lideranças e especialistas para discutir os rumos da agenda socioambiental.

Sob a coordenação de Daniela Klein, Mariana Klein, Elias Carvalho e Letícia Vieira, todos do ISB, o núcleo promete ampliar a articulação territorial e fortalecer a rede de profissionais comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

A 5ª edição do Sustentabilidade Brasil acontecerá de 11 a 14 de junho de 2025, na Praça do Papa, em Vitória, Espírito Santo. Faça sua inscrição clicando AQUI.

CLIQUE AQUI E LEIA A REPORTAGEM COMPLETA

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui