Irupi promove palestras sobre no Dia Internacional da Síndrome de Down

A Prefeitura de Irupi, por meio da Secretaria de Educação, realizou palestras educativas em escolas municipais para conscientizar alunos sobre a inclusão e o acolhimento de pessoas com Síndrome de Down. A ação, promovida no Dia Internacional da Síndrome de Down, reforçou a importância do respeito às diferenças e da construção de uma sociedade mais inclusiva.

Na Câmara Municipal de Irupi, alunos da Escola Sônia Maria participaram de uma palestra sobre a importância do acolhimento e do respeito às diferenças. Já na Escola Valdecy Afonso Moreira, os estudantes acompanharam o depoimento emocionante da mãe de uma aluna com Síndrome de Down, que compartilhou desafios e conquistas, reforçando a importância do apoio no ambiente escolar.

A secretária de Educação de Irupi destacou que a conscientização é essencial para combater o preconceito. “Queremos que nossas escolas sejam espaços de respeito, aprendizado e inclusão”, afirmou.