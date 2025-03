Isenção de importação não reduz preço do café no país, diz Bergoli

A recente isenção de tarifa de importação para café, implementada pelo Governo Federal, não trará impactos na redução dos preços para os consumidores brasileiros, segundo o secretário de Agricultura e Pesca do Espírito Santo, Enio Bergoli.

Em suas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (17), ele salientou que a formação dos preços do grão é determinada pela dinâmica global de oferta e demanda. Atualmente, a oferta é inferior ao consumo devido à diminuição das safras em diversos países exportadores e o preço, portanto, tende a subir.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/isencao-de-importacao-nao-reduz-preco-do-cafe-no-pais-diz-bergoli/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui