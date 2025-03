Itália: província oferta R$ 600 mil para quem se mudar para a região

A região de Trentino, no norte da Itália, está oferecendo incentivos financeiros de até R$ 618 mil para quem desejar reformar e habitar imóveis abandonados. A iniciativa faz parte de um esforço para revitalizar pequenas cidades à beira da extinção.

De acordo com a CNN, o programa prevê um auxílio de €80 mil para reforma e €20 mil para a compra do imóvel. No entanto, há uma condição: o beneficiário deve residir na propriedade por pelo menos 10 anos ou alugá-la pelo mesmo período. Caso contrário, será obrigado a devolver o subsídio.

Plano nacional

As 33 cidades incluídas no projeto enfrentam um alto índice de abandono, onde o número de casas vazias já supera o de residências ocupadas. A medida faz parte de um plano nacional para combater a despovoação de vilarejos, com um fundo de €30 milhões destinado a municípios com menos de 5 mil habitantes que sofrem impacto econômico e social devido à baixa densidade populacional.

Além de frear o êxodo rural, o programa impõe regras para evitar a especulação imobiliária. Os imóveis não podem ser usados para aluguel de curto prazo, uma prática comum em áreas turísticas próximas a estações de esqui e banhos termais. Além disso, cada pessoa pode adquirir no máximo três propriedades, impedindo a compra em massa de vilarejos inteiros.

Itália busca reverter o declínio populacional

Com essa iniciativa, a Itália busca reverter o declínio populacional e atrair novos moradores para suas cidades históricas. Para quem sonha em viver em um cenário de montanhas e vilarejos charmosos, essa pode ser uma oportunidade única.

