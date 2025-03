Itamaraty denuncia prisão de brasileiros em Israel e cobra explicação

O Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta terça-feira (25) que 11 brasileiros seguem detidos em Israel, a maioria sem acusações formais ou julgamento. A manifestação ocorreu após a morte de Walid Khalid Abdalla Ahmad, de 17 anos, em uma prisão israelense.

Brasileiro morre sob custódia em Israel

Walid Khalid Abdalla Ahmad foi preso em 30 de setembro de 2024 e foi detido no centro de detenção de Megido. No último sábado (22), sua morte foi confirmada, mas as estatísticas ainda não foram esclarecidas. O governo brasileiro cobrou explicou sobre o caso e classificou a detenção de muitos cidadãos como uma “clara violação ao Direito Internacional Humanitário”.

Itamaraty pressionou por respostas

Em nota oficial, o Itamaraty reforçou a preocupação com a situação dos brasileiros detidos. “Onze brasileiros residentes no Estado da Palestina seguem presos em Israel, a maioria sem foram formalmente acusados ​​ou julgados”, destacou o comunicado.

O governo brasileiro não revelou a identidade dos detidos e segue buscando esclarecimentos junto às autoridades israelenses.

Leia Também: Bolsonaro acusa STF de mudar regras em seu julgamento