Itapemirim dispensa autorizações e agiliza ligação de energia

Uma importante conquista para os moradores do Distrito de Itaipava, em Itapemirim, foi anunciada na manhã desta sexta (21), durante reunião entre o diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), Mário Louzada, e o gestor da unidade de conservação APA de Guanandy.

A principal novidade é a dispensa das autorizações do IEMA para ligações de energia elétrica na área urbana, medida que vai acelerar o atendimento e beneficiar diretamente a população local.

Além da dispensa para ligações de energia, outras autorizações que anteriormente dependiam do IEMA passarão a ser tratadas diretamente pelo município, reduzindo a burocracia e otimizando o tempo de resposta para diversas demandas da comunidade.

A concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica já foi comunicada sobre as alterações e deve implementar as mudanças de imediato, contribuindo para a agilidade nos processos e na melhoria da infraestrutura do distrito.

A iniciativa representa mais um passo no fortalecimento da gestão local e no compromisso com a eficiência no atendimento aos cidadãos de Itaipava, promovendo o desenvolvimento urbano de forma mais célere e desburocratizada.