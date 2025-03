Itapemirim realiza ação alusiva à campanha “Março Lilás”

Em alusão à campanha Março Lilás, a Prefeitura de Itapemirim realizou uma ação especial na unidade de saúde de Retiro voltada à saúde da mulher. Com o tema “Cuidar da Saúde é um Ato de Amor”, o evento teve como foco a conscientização sobre a prevenção do câncer do colo do útero.

Durante o dia, foram oferecidos atendimentos direcionados ao público feminino, incluindo testes rápidos, orientações sobre autocuidado e informações importantes sobre prevenção e diagnóstico precoce. A iniciativa buscou reforçar a importância dos exames de rotina e do acompanhamento regular da saúde ginecológica.

A Prefeitura de Itapemirim segue empenhada em promover ações que valorizem a saúde da mulher e ampliem o acesso à informação e ao atendimento de qualidade em todas as regiões do município.