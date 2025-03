Iúna: concluídas as obras de restauração da ES-185

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) finalizou no dia 22 de fevereiro a obra de restauração de um trecho da Rodovia ES 185, no quilômetro 16,5, próximo ao Lar dos Velhinhos do Caparaó, em Iúna. Havia se formado uma cratera em 2/3 da via em decorrência das fortes chuvas de janeiro.

O grande volume de chuva comprometeu o bueiro metálico (Armco) que passava abaixo da rodovia, o que causou o buraco.

No dia 11 de janeiro, um dia após a ruptura, equipes do DER-ES e da Defesa Civil Municipal estiveram no local para sinalizar e isolar parcialmente a área. Também teve início o estudo de desvios e rotas alternativas.

Durante o trabalho de recuperação, motocicletas e veículos pequenos podiam utilizar a via através do fluxo “pare-siga”. Já caminhões e ônibus deveriam utilizar as rotas alternativas. Agora, todos os tipos de veículos podem trafegar normalmente.

Foram instaladas aduelas de 3×3 metros, com alta capacidade de vasão de água, de um lado a outro da rodovia onde ficava o bueiro antigo. Em seguida, foi realizado o aterramento e aplicação do novo asfalto.