Iúna sedia encontro regional do NUPAES

O município de Iúna recebeu, nesta segunda-feira (24), o encontro do Núcleo Regional do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (NUPAES). O evento reuniu coordenadores do PAES, articuladores do PAEBES ALFA e secretários municipais de 13 cidades da região para discutir estratégias educacionais e fortalecer a colaboração entre as redes de ensino.

Mediado pelo assessor regional Aristhotelis Tadeu Tiradentes, o encontro teve como tema “Ser luz não é só brilhar, e sim sobre iluminar caminhos”, de Aleciane Ribeiro. Durante a programação, o superintendente regional Fabiano Soares Affonso destacou a importância do regime de colaboração na formação de crianças e adolescentes.

A coordenadora municipal do PAES, Raquel Henrique, emocionou os participantes ao recitar o poema ‘Ser luz’, reforçando a interdependência dos profissionais da educação. O evento também contou com a apresentação musical ‘Nas ondas da leitura’, interpretada por alunas da EMEIEF Elza de Castro Scardini.

O gerente do Regime de Colaboração, Saulo Andreon, ressaltou que o Espírito Santo é referência nacional na cooperação entre redes de ensino e propôs reflexões sobre o propósito da atuação educacional.