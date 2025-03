Jair Renan quita dívida de quase R$ 500 mil com banco em parcela única

O vereador eleito por Balneário Camboriú (SC), Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quitou uma dívida de R$ 409,5 mil com o banco Santander em parcela única. O pagamento foi identificado por meio de um comprovante bancário obtido pela reportagem do portal Metrópoles.

Empresa ligada a Renan

A pendência financeira teve origem em um empréstimo contratado em junho de 2023 pela empresa RB Eventos e Mídia Eireli, ligada a Jair Renan. Inicialmente, o valor do crédito era de R$ 291,4 mil, mas o subsídio chegou a R$ 360,2 mil devido à incidência de juros.

Na última semana, Renan firmou um acordo com o Santander, comprometendo-se a quitar a dívida até sexta-feira (28/2). O pagamento, segundo o comprovante bancário, foi realizado no prazo acordado.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o vereador alegou não ter condições de arcar com o valor total de forma imediata e, por isso, solicita uma negociação com a instituição financeira, que fornece com o acordo.

Contrato

O contrato firmado entre as partes prévias que, em caso de descumprimento do pagamento até os dados estipulados, seria aplicada uma multa de 2% sobre o valor da parcela. Além disso, o documento estabelece que, se o acordo fosse desfeito, o subsídio seria retomado nos termos originais, com o banco podendo recorrer à retenção de valores em conta bancária ou até à apreensão de bens do filho “04” do ex-presidente Bolsonaro.

