Jão no Lollapalooza: horário e onde assistir

O Lollapalooza começa nesta sexta-feira (28) com diversas atrações no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. No entanto, o público que não vai até o Autódromo também vai poder acompanhar as apresentações. Boa parte da programação vai ser transmitida pela televisão.

Que horas Jão sobe ao palco?

O cantor Jão se apresenta no Lollapalooza por volta das 18h00, no palco Samsung Galaxy. Entretanto, como toda programação de festivais, podem ocorrer atrasos.

Onde assistir ao show?

Assinantes Globoplay Premium, Multishow e o Bis têm uma transmissão exclusiva dos quatro palcos do festival durante os três dias de shows e também um sinal especial com a cobertura 4K dos palcos 1 e 2. A programação dos canais vai começar às 14h30 na sexta-feira (28), e inicia às 14h25 no fim de semana.

Chinaina, Dedé Teicher, Guilherme Guedes, Laura Vicente e Magá Moura vão apresentar os bastidores do evento. Desse modo, eles se dividirão entre os palcos principais para mostrar curiosidades sobre o festival e, é claro, os shows.

Além disso, o público também poderá acompanhar o festival de graça com o sinal aberto do Globoplay e os melhores momentos na programação da TV Globo.

Lollapalooza 2025

O Lollapalooza Brasil ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contará com as apresentações de Alanis Morissette, Shawn Mendes, Jão, Justin Timberlake, Rüfüs Du Sol, Charlotte de Witte e Olivia Rodrigo.

Nesse sentido, a 12ª edição do evento também terá shows de Sepultura, Marina Lima, Benson Boone, e Empire of the Sun, totalizando mais de 70 atrações. Os portões abrirão às 11h e, a partir do meio-dia, as primeiras atrações se apresentam em seus respectivos palcos.

