Ronnie Silveira lança novo videoclipe “Até” com narrativa surrealista

Na última quinta-feira (20), o cantor e compositor capixaba Ronnie Silveira lançou o videoclipe da faixa “Até”. A faixa faz parte do novo EP do cantor, intitulado “Ser”.

“Esta faixa do meu EP ‘Ser’ traz recortes de muitos de nós, a trajetória de vida e as buscas por possibilidades de transcender a tudo que ela nos impõe, muitas vezes em uma tentativa de ‘correr atrás do tempo’”, explicou Ronnie.

O artista destaca que o objetivo do trabalho é mostrar que determinados processos não precisam ser o fim de um projeto de vida, pois ciclos se iniciam para ter um fim e os sonhos podem renascer e se reinventar.

Produção

O videoclipe conta com a direção e roteiro de Victor Hugo Amorim, direção de fotografia de Taciano MDK e direção de arte de Gabrielle Nalli.

A produção foi gravada com recursos da lei estadual de fundo a fundo e utiliza cenários e situações surreais para representar o conflito interno vivido pelo protagonista, interpretado pelo próprio Ronnie Silveira. O enredo culmina no renascimento do personagem, simbolizando o início de um novo ciclo.

Com referências à literatura e ao surrealismo, “Até” é uma obra que une diversas expressões artísticas em uma única produção, sendo uma recomendação para quem busca uma experiência audiovisual rica em simbolismos e sensibilidade.

Sobre Ronnie Silveira

Natural de Vargem Alta, Ronnie Silveira já participou de diversos projetos musicais e colaborações com artistas renomados da região sul do estado.

O repertório do artista transita entre gêneros como pop, rock, MPB, jazz, samba e reggae. Entre seus parceiros musicais, destacam-se Aroldo Sampaio e bandas como Estado de Sítio, Jurassic Band, Polifonia, Projeto Feijoada e Soturno Jazz Band.

Silveira se apresentou em festivais importantes, como o Festival de Jazz e Blues de Rio das Ostras (RJ), Festival Caparaó de Jazz & Blues e o Guaçuí Jazz & Blues Festival. Em 2018, iniciou sua carreira solo, lançando o trabalho “Influências” em 2021. Nos anos seguintes, apresentou singles e videoclipes que consolidaram sua identidade musical.

Em 2024, além do lançamento do videoclipe “Até”, Ronnie divulgou o documentário e live session “Tão Alto” e segue promovendo o novo EP, “Ser”.

