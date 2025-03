Jovem é assassinado no bairro Gilson Carone em Cachoeiro

Um jovem, que não teve sua identidade divulgada, foi assassinado a tiros no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (15).

Segundo informações, um tiroteio estaria ocorrendo no bairro quando o jovem foi atingido e faleceu.

Moradores relataram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado; entretanto, a vítima já estava sem vida.

A equipe do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com as polícias Civil e Militar, mas, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

