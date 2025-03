Jovem é estuprado por motorista de aplicativo em Cachoeiro

Um jovem de 18 anos foi estuprado na noite da última terça-feira (25) após ter solicitado uma corrida por transporte de aplicativo em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Militar foi acionada até a UPA do Marbrasa onde a vítima estava, e a mãe contou que seu filho havia sido abusado sexualmente por um motorista de aplicativo. De acordo com relatos, o filho ligou para ela afirmando que estava embriagado e solicitando uma corrida para ir para casa.

A mulher contou ainda aos militares que fez uma chamada de vídeo e o motorista atendeu, aparentando estar nu, e dizendo que iria deixar seu filho no mesmo local onde tinha iniciado a viagem, em um posto.

“A mãe relatou que discutiu com o suspeito, que fez ameaças de matar o filho dela. A família da vítima localizou-a em um posto e levou-a até a UPA. A vítima estava desacordada, não sendo possível colher seu relato”, disse a PM.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim e não há detalhes que possam ser divulgados, no momento.

