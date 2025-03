Jovem jogador é destaque e fecha com clube de São Paulo; confira

Gabriel Amaral, de 16 anos, é natural de Carangola-MG e vem chamando atenção no futebol de base. No momento, o lateral-esquerdo defende as cores da Ferroviária de Araraquara, de São Paulo, na categoria Sub-17.

Sempre demonstrando um talento fora do comum, o jovem atleta recebeu a oportunidade de sua vida até o momento, em julho de 2024, quando saiu do Boston City de Manhuaçu e foi contratado pela Ferroviária de Araraquara.

Junto com a contratação, novos desafios chegaram, porém, o jogador não se abateu e segue firme mostrando seu talento. Com destaque para sua velocidade, o jogador foi destaque recentemente na Alcans Cup.

Próximas competições

No momento, Gabriel, junto com os outros jogadores da Ferroviária, estão se preparando para o Campeonato Paulista Sub-17, que conta com incríveis 196 clubes e, sem sombra de dúvidas, é uma das competições mais importantes da categoria.

Leia também: Temporada de Areia: Decisão do Beach Soccer nesta sexta (21)