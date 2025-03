Temporada de Areia: Decisão do Beach Soccer nesta sexta (21)

A Temporada de Areia 2025 vai conhecer seu primeiro campeão na noite desta sexta-feira (21), e a modalidade que entra em quadra é o Beach Soccer.

O primeiro jogo da noite vai valer o terceiro lugar da competição, e além do troféu e medalhas, a equipe vencedora receberá trezentos reais em dinheiro. Entram em quadra às 20h, os times Juntos e Misturados, de Marataízes, e Rio Novo.

Para a grande final de 2025 estão credenciados o Vila Esporte, de Anchieta, e o representante do distrito de Córregos dos Monos. Em jogo, uma premiação em dinheiro para o segundo colocado (quinhentos reais) e para o grande campeão (mil reais)

“A competição 2025 da Temporada de Areia começou muito bem com o Beach Soccer. Tivemos a participação de times de vários municípios. Isso mostra que o evento cresce a cada ano. Hoje teremos dois grandes jogos, até pelo que as equipes jogaram na fase de classificação”, afirma Rodolpho Maia, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

As partidas serão disputadas no Centro de Esportes de Areia, do bairro Amarelo.

Confira os jogos:

21/03

20h – Juntos e Misturados x Rio Novo

21h – Vila Esporte x Córrego dos Monos

Leia também: Ciclista multicampeão de Guaçuí busca apoiadores para seguir vencendo