Jovem morre após perder o controle de motocicleta em Itapemirim

Na madrugada deste sábado (8), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de trânsito com vítima fatal na Rodovia ES-060, na altura do bairro Monte Aghá, em Itapemirim.

Chegando ao local, uma equipe do Samu já estava presente e constatou o óbito do motociclista de 23 anos. Assim, a perícia foi acionada.

Segundo informações repassadas aos militares, o condutor da motocicleta seguia na rodovia, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e acabou colidindo com o guard-rail.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Civil (PC) seguirá investigando o caso, através da Delegacias de Regional de Itapemirim.

Leia também: VÍDEO | Colisão entre carro e carreta deixa uma pessoa morta em Piúma

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui