Briga entre alunas quase termina em morte em Piúma

Uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio após um sério desentendimento no Centro de Piúma, na noite da última segunda-feira (24).

A suspeita de ter cometido o crime contou aos policiais que a briga teve início na última sexta-feira (21), quando sua filha teria se envolvido em uma discussão com a filha da vítima. Momentos depois, a mãe da segunda envolvida na confusão foi até a casa das suspeitas e agrediu a adolescente com coronhadas.

A suspeita relatou que, na segunda-feira (24), sua filha se desentendeu novamente com a filha da vítima, entrando em luta corporal. Durante o confronto, a vítima atacou a adolescente com um capacete, momento em que a mulher de 38 anos interveio e a golpeou com uma faca.

A vítima, de 31 anos, estava caída na calçada, com diversos ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a socorreu e a levou ao hospital da região. Populares informaram aos militares que jogaram a faca utilizada no crime em uma área em obras de uma escola municipal. A polícia localizou e apreendeu a arma.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que conduziu a suspeita de 38 anos até a Delegacia Regional de Itapemirim, onde a autuaram por tentativa de homicídio. A adolescente, de 16 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de vias de fato.

Após isso, um familiar assumiu o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado, e liberou-se a adolescente.

Leia também: Menores trocam tiros com a PM e são apreendidos em Atílio Vivácqua