Jovem vai viajar com mochila ‘recheada’ e se dá mal na BR-101

Uma jovem de 20 anos foi presa na última quarta-feira (19) dentro de um ônibus enquanto transportava mais de 22 kg de maconha na bagagem na BR-101, em Fundão.

A Polícia Civil informou que a suspeita contou que pegou a droga na Serra e que seguia para Nova Venécia.

Ela foi encaminha para a Delegacia Regional de Aracruz, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional.

Leia também: Grave acidente com carreta deixa um morto e interdita BR-101 no ES

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui