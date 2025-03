Grave acidente com carreta deixa um morto e interdita BR-101 no ES

Um grave acidente deixou a rodovia BR-101 totalmente interditada na madrugada desta quinta-feira (20), nas imediações do município de Fundão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) há pelo menos uma pessoa morta.

A concessionária que administra a rodovia, Eco-101, informou que a ocorrência foi registrada às 2h15, no quilômetro 238 da BR-101 e envolveu uma carreta.

Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, IML e IEMA.

O trânsito chegou a ser totalmente interditado para atendimento, sendo totalmente liberadas às 6h59.

