Justiça nega prisão de ex-namorado de jovem encontrada morta; entenda

Correção: A Secretaria da Segurança Pública informou, em nota, que o ex-namorado da vítima teve o pedido de prisão temporária decretado pela Justiça. Depois, o delegado seccional de Franco da Rocha, Aldo Galiano Junior, corrigiu a informação em entrevista coletiva.

Prisão negada

A Justiça negou a prisão temporária do ex-namorado da jovem Vitória Regina de Sousa, de 17 anos. O corpo dela foi encontrado nesta quarta-feira (5), em zona de mata de Cajamar, na Grande São Paulo. O rapaz é um dos suspeitos do assassinato.

Pela manhã, a Secretaria da Segurança Pública chegou a informar, em nota, que o ex-namorado da vítima teve o pedido de prisão temporária decretado pela Justiça. Depois, à tarde, o delegado seccional de Franco da Rocha, Aldo Galiano Junior, corrigiu a informação em entrevista coletiva.

“O pedido de prisão foi feito ontem (quarta-feira) por volta das 19h. De manhã, ele abriu vista para o Ministério Público, que foi favorável à prisão temporário, mas o juiz indeferiu”, disse Galiano Junior.

Segredo de Justiça

Ao Estadão, a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo informou que pedidos de prisão tramitam em segredo de Justiça.

De acordo com o delegado, mesmo com a prisão negada pela justiça, o ex-namorado da jovem se apresentou espontaneamente na delegacia de Cajamar e prestou um novo depoimento. Ainda segundo o delegado, ele passou a ser investigado devido a várias declarações inconsistentes. “Temos prova contundente de que ele estava perto do cenário do crime. E ele entrou em contradição em relação a isso.”

Entenda o caso

Vitória desapareceu depois de deixar o trabalho, no restaurante de um shopping, em Cajamar, na noite de 26 de fevereiro. Imagens de câmeras mostram a adolescente caminhando pela rua até o ponto de ônibus. Nesse local, ela trocou mensagens com uma amiga e relatou que estava com medo. Segundo testemunhas, Vitória Regina de Sousa foi seguida por um carro com quatro rapazes após descer do ônibus.

As buscas inicialmente concentradas na região onde a jovem foi vista pela última vez foram ampliadas e mobilizaram mais de 100 agentes, drones e cães farejadores, até que se chegasse à zona de mata onde seu corpo foi encontrado.

As imagens de câmeras existentes no provável trajeto feito pela jovem foram analisadas pela investigação. A polícia checou também as placas de veículos que passaram pela rua onde a adolescente foi vista pela última vez, a caminho de casa, no bairro Ponunduva, que fica em área rural.

O prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, decretou três dias de luto oficial em memória de Vitória. “Esta é uma perda irreparável que causa imensa dor à sua família, amigos e a toda a comunidade cajamarense”, disse, em nota.

Leia Também: Caso Vitória: corpo é encontrado e ex se entrega; o que já se sabe

Estadao Conteudo