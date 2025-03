Juventude x Vitória ao vivo: veja onde assistir o Brasileirão 2025

Juventude e Vitória se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Juventude x Vitória ao vivo?

Este grande confronto, que conta com duas equipes que se mantiveram na Série A do Campeonato Brasileiro na última temporada, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do canal Premiere (pay-per-view).

O que busca o Juventude no Brasileirão 2025?

O Juventude inicia sua campanha novamente na elite do futebol brasileiro, com o objetivo de permanecer na primeira divisão. A equipe comandada por Fábio Matias aposta na força como mandante para somar pontos importantes desde o início do torneio.

Como chega o Vitória?

Sob o comando do técnico Thiago Carpini, o rubro-negro aposta em um elenco competitivo e no talento de Wellington Rato para surpreender o adversário.

A equipe de Salvador teve uma boa campanha no Campeonato Baiano, perdendo a final da competição para o Bahia. Agora, busca somar pontos fora de casa para começar a competição com o pé direito.

O confronto

O retrospecto entre Juventude e Vitória mostra um equilíbrio nos últimos encontros, mas o fator casa pode pesar a favor do time gaúcho. No Alfredo Jaconi, o Juventude costuma ser um adversário difícil de ser batido.

O duelo promete ser intenso, com ambas as equipes buscando iniciar sua trajetória no Brasileirão da melhor forma possível. Enquanto o Juventude tenta se impor como mandante, o Vitória quer surpreender longe de Salvador.

Prováveis escalações

Juventude (técnico Fábio Matias): Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Mandaca); Ênio, Batalla e Gabriel Taliari.

Vitória (técnico Thiago Carpini): Lucas Arcanjo [Gabriel]; Raul Cáceres (Claudinho), Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Pepê; Wellington Rato, Fabri e Janderson.

Ficha técnica

Data: sábado, 29 de março de 2025

sábado, 29 de março de 2025 Hora: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

Onde assistir Juventude x Vitória ao vivo?

Premiere (pay-per-view)

