La Liga: veja onde assistir Celta de Vigo x Las Palmas AO VIVO

Celta de Vigo e Las Palmas se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em Vigo, na Espanha, em confronto válido pela 29ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Celta de Vigo x Las Palmas ao vivo?

A partida, que reúne duas equipes que buscam objetivos diferentes na competição, contará com transmissão ao vivo e exclusiva do Disney+ (streaming).

O Celta de Vigo faz uma boa campanha até o momento, ocupando a 9ª colocação da La Liga, com 39 pontos conquistados. O técnico Claudio Giráldez González aposta na experiência do elenco para superar o adversário.

Ao contrário de seu próximo adversário, o Las Palmas faz uma campanha muito ruim, ocupando a 19ª colocação da competição espanhola, com apenas 25 pontos conquistados. A equipe aposta na organização tática e na posse de bola para surpreender fora de casa.

Os confrontos entre Celta de Vigo e Las Palmas costumam ser disputados com alternância no domínio das partidas. O time da casa precisa impor um ritmo forte desde o início, enquanto os visitantes tentam explorar os espaços e manter a solidez defensiva para buscar pontos longe de seus domínios.

Celta de Vigo (Claudio Giráldez González): Vicente Guaita; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Damián Rodríguez, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez; Iago Aspas, Borja Iglesias e Alfon.

Las Palmas (Diego Martínez Penas): Álvaro Valles; Mika Mármol, Saúl Coco, Eric Curbelo, Álex Suárez; Enzo Loiodice, Kirian Rodríguez, Alberto Moleiro; Sandro Ramírez, Marc Cardona e Pejiño.

