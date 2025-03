La Liga: veja onde assistir Real Betis x Sevilla AO VIVO

Neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), Real Betis e Sevilla se enfrentam, em confronto válido pela 29ª rodada da La Liga. Contudo, onde assistir Real Betis x Sevilla ao vivo?

A partida, que será realizada no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na Espanha, contará com transmissão ao vivo da ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

Real Betis (técnico Manuel Pellegrini): Adrián; Sabaly, Llorente, Bartra, Rodriguéz; Altimira, Johnny, Antony, Isco, Rodríguez; Hernández.

Sevilla (técnico Garcia Pimienta): Nyland; Carmona, Badé, Salas, Pedrosa; Sambi Lokonga, Gudelj, Saúl Ñíguez; Lukebakio, Vargas, Romero.

