Lançado Programa de Monitoria Voluntária Estudantil

A Secretaria da Educação (Sedu) publicou a Portaria nº 99/2025, que institui o Programa de Monitoria Voluntária Estudantil.

A iniciativa tem como objetivo valorizar o protagonismo estudantil e promover o desenvolvimento integral dos jovens. Nesse sentido, a proposta fomenta o fortalecimento do aprendizado acadêmico ao aprimoramento de habilidades socioemocionais essenciais para a vida escolar e a futura carreira.

A ação vai implementar o papel dos “Monitores Acadêmicos” nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Além disso, o programa oferece a oportunidade de atuar como “Líderes de Turma” e “Jovens Protagonistas”, colaborando na mediação de conflitos, no engajamento coletivo e no fortalecimento da identidade escolar

Nesse sentido, esses monitores auxiliarão os colegas no contraturno, sempre sob a orientação dos professores regentes.

Como participar

Para participar, o estudante deve estar matriculado na 2ª ou 3ª série do ensino médio, ter alcançado média igual ou superior a 75 pontos na disciplina escolhida e ter frequência mínima de 85% no ano letivo anterior.

A seleção será realizada pela unidade escolar, priorizando estudantes da 3ª série que tenham as melhores notas na disciplina desejada. O número de vagas por unidade escolar será equivalente ao total de turmas das 2ª e 3ª séries da instituição.

“Ao fomentar o desenvolvimento de competências como empatia, comunicação eficaz, resolução de problemas e trabalho em equipe, o programa oferece ferramentas para que os estudantes lidem com as complexas dinâmicas do mundo profissional, onde a colaboração e a adaptabilidade são cada vez mais valorizadas”, salienta a subgerente de Desenvolvimento Curricular do Ensino Médio, Jacqueline Medeiros

Além do crescimento pessoal e da aquisição de novas competências, a adesão ao programa também traz benefícios concretos para os participantes.

Os monitores recebem certificação pelo trabalho voluntário e pontuação extra em diversos processos seletivos promovidos pela Sedu, como o Centro Estadual de Idiomas (CEI), o Intercâmbio Estudantil, o projeto de Iniciação Científica de Matemática “Matemática na Rede”, os cursos técnicos concomitantes e o programa Pré-Enem Espírito Santo.

