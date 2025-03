Lazio x Torino AO VIVO: onde assistir, horário e escalações

Lazio e Torino se enfrentam nesta segunda-feira (31), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, em Roma, na Itália, em duelo válido pela 30ª rodada da Série A Italiana. Contudo, onde assistir Lazio x Torino ao vivo?

Com um time que briga por vaga em competições europeias e outro que busca subir na tabela, o confronto contará com transmissão ao vivo e exclusivo do Disney+ (streaming).

Situação da Lazio

A Lazio entra em campo com o objetivo de se manter na disputa por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. A equipe faz uma campanha oscilante, mas aposta no fator casa e na qualidade de seu elenco para conquistar mais três pontos. Aliás, o técnico Marco Baroni busca ajustar o sistema ofensivo, para superar a defesa adversária e manter a equipe no topo da tabela.

Como chega o Torino?

O Torino faz uma temporada instável, ocupando uma posição intermediária na tabela, mas ainda sonha em beliscar um lugar nas competições continentais. O time de Turim precisa de uma sequência de bons resultados para alcançar esse objetivo e vê o jogo contra a Lazio como um grande teste para suas ambições.

Equilíbrio do confronto

Historicamente, os duelos entre Lazio e Torino costumam ser equilibrados, com jogos disputados até os minutos finais. A equipe da capital tem um leve favoritismo por jogar em casa, mas o Torino já demonstrou força contra adversários de grande porte e pode surpreender no Estádio Olímpico.

Prováveis escalações

Lazio (técnico Marco Baroni): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia.

Torino (técnico Paolo Vanoli): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripán, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

Ficha técnica:

Data: segunda-feira, 31 de março de 2025

segunda-feira, 31 de março de 2025 Hora: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma, na Itália

Onde assistir Lazio x Torino:

Disney+ (streaming)

