Lei Rouanet bate recorde e capta valor histórico; veja detalhes

Em 2024, a obtenção de financiamento via Lei Rouanet alcançou um marco histórico e inédito. Mais de R$3 bilhões foram direcionados a iniciativas culturais, refletindo um crescimento de 28,3% em comparação ao maior valor já registrado até então, em 2023.

Já nos primeiros meses de 2025, a Lei de Incentivo à Cultura manteve um desempenho acima da média. Apenas no primeiro bimestre, o Ministério da Cultura já havia contabilizado a arrecadação de R$ 134,7 milhões, sendo R$ 68,01 milhões em janeiro e R$ 66,68 milhões em fevereiro.

Tradicionalmente, os dois primeiros meses do ano representam cerca de 4% do total captado ao longo do período. Já quase metade dos recursos obtidos desde 1995 é registrada em dezembro, mês em que ocorre a maior concentração das prestações de contas das empresas patrocinadoras de projetos culturais.

Confira:

2024: R$ 50,7 milhões;

2023: R$ 36,2 milhões;

2022: R$ 20,4 milhões;

2021: R$ 19,6 milhões;

2020: R$ 55,2 milhões;

2019: R$ 64 milhões;

2018: R$ 55,7 milhões;

2017: R$ 40,8 milhões;

2016: R$ 63,2 milhões;

2015: R$ 76,1 milhões;

2014: R$ 96,6 milhões.

